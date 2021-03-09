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Hastanede saldırıya uğrayan sağlık çalışanı hastanelik oldu

09.03.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Samsun’da hastanede hasta yakınının su şişeli saldırısına uğrayan sağlık çalışanı gözünden yaralandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde meydana geldi.

Samsun’da hastanede hasta yakınının su şişeli saldırısına uğrayan sağlık çalışanı gözünden yaralandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde meydana geldi. Hastanenin acil servisinde görevli Nurhan Y. adlı sağlık çalışanı, hasta yakını olan 18 yaşındaki E.Ç. adlı kızın saldırısına uğradı. Nurhan Y. gözüne su şişesi ile vurularak yaralandı. Yaralanan kadın, görev yaptığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan E.Ç. ise hastane polisi tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Saldırıya uğrayan sağlık çalışanı Nurhan Yüksel, gözyaşı içinde yaşadığı olayı anlattı. Yüksel, "Adli vakalarda dosyada görevimin başındaydım. O ara ağlayan bir bayan hasta geldi. ’Cenazeniz mi var hayırdır’ dedim. ’Bana yardımcı olun’ dedi. Sekreter arkadaş ile dinledik. ’Hastanızın ismini söyleyin, böyle yardımcı olamayız’ dedim. Hastanın ismini söyleyince travma odasında olduğunu söyledim. Sekreter arkadaş o hasta yakınını oraya götürdü. Orada da genç şapkalı bir bayan elinde kimlikle geldi. ’Muayene mi olacaksınız’ dedim. ’Muayene oldum kayıt olacağım’ dedi. Önce traje uğrayın dedim. ’Traje uğradım’ dedi. ’Ama elinizde kağıt olması lazım’ dedim. ’Onunla gelin sekreter arkadaş kaydınızı yapsın’ dedim. Gitti içeride kağıdı aldı. ’Sen kağıda göre mi iş yapıyorsun’ dedi. Ben cevap vermedim. Kağıdı aldı geldi, ’aha kağıdı aldım’ dedi. ’Bekle arkadaş gelir’ dedim. ’O zaman sen burada ne yapıyorsun’ dedi. Hakaret etti. ’Bana hakaret etme’ dedim. Masadaki su şişesini eline aldı ve gözüme doğru vurunca ben yere yığıldım. Şikayetçiyim" dedi.
Olayın gören sağlık memuru Mahir Karaca ise "Sağlık çalışanı arkadaşa vurmaya başlayınca ben müdahale ettim. Arkadaşın kaşı açıldı. Tramvayda tedavi altına alındı" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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