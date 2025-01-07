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  4. Hastanede sapık sağlıkçı! Telefonundan acil servisteki hasta kadınların uygunsuz fotoğrafları çıktı

Hastanede sapık sağlıkçı! Telefonundan acil servisteki hasta kadınların uygunsuz fotoğrafları çıktı

07.01.2025 15:07
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Hastanedeki sağlık sağlıkçı bir kenti ayağa kaldırdı. Edirne'deki devlet hastanesinde uzun yıllardır görev alan 62 yaşındaki sağlık memurunun telefonundan, acil servisteki kadın hastaların uygunsuz fotoğrafları çıktı. Acil serviste görev yapan sapık sağlıkçı F.K.'nın bir süre öğrence söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına gösterdiği, bir arkadaşının ihbarıyla da skandalın patlak verdiği belirtildi.

Hastanede sapık sağlıkçı! Telefonundan acil servisteki hasta kadınların uygunsuz fotoğrafları çıktı

Edirne'deki devlet hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlıkçı olarak görev yapan F.K. kendi eliyle yaptıklarını ortaya çıkardı, gören de duyan da inanamadı. Yıllardır hastanelerde görev yapan sağlık memuru, 62 yaşındaki F.K. iddiaya göre bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti.

KENDİ ELİYLE TELEFONUNDAKİ RESİMLERİ GÖSTERDİ

Gecenin ilerleyen saatlerine F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi.

ACİL SERVİSTEKİ KADINLARIN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu.

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GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.

AÇIĞA ALINIP, İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sapık Edirne hastane devlet hastanesi
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