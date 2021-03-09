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Hastanede şaşırtan anlar: Sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı, yetmedi yumruk attı!

09.03.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Hastanede şaşırtan anlar: Sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı, yetmedi yumruk attı!

Samsun'da 17 yaşındaki Edanur Ç., hastanede tartıştığı sağlık çalışanına su şişesiyle saldırdı. Annesinin de yanında olduğu Edanur Ç.'nin sağlık çalışanına yumruk attığını görenler hastane polislerine haber verdi. Edanur Ç., gözaltına alınırken sağlık personelinin kaşının açıldığı öğrenildi. İşte olayın detayları...

Samsun’da Edanur Ç. (17), annesiyle birlikte geldiği hastanede, tartıştığı sağlık çalışanı Nurhan Y.'yi su şişesiyle başına vurup darbetti. Kaşı açılan Nurhan Y. tedaviye alınırken, Edanur Ç. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi Filiz Ç. ile birlikte hastaneye giden Edanur Ç. ile sağlık çalışanı Nurhan Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Edanur Ç., Nurhan Y.’nin başına su şişeyle vurup, darbetti. Hastane polisi Edanur Ç.'yi gözaltına aldı. Kaşı açılan Nurhan Y. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Edanur Ç., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘SU ŞİŞESİYLE VURDU, YUMRUK ATTI’

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Olaya tanık olan sağlık çalışanı Mahir Karaca, “Bir hasta gelmişti ve o sırada bir hastamızın kızı da buradaydı. Sekreter arkadaşımız da lavaboya gitmişti. Burada bulunan diğer arkadaşımız ise sekreterin geleceğini söyledi. Daha sonra kız, görevli arkadaşımıza hareket etti ve arkadaşımız da terbiyeli olmasını söyledi. Ardından tartışma devam etti, ben de buradaydım ve sessiz olmasını söyledim. Arkadaşımız, masadan kalktı ve kız, masada bulunan su şişesini arkadaşımızın kafasına vurdu. Daha sonra da darp etmeye başladı ve yumruk attı, ben de hemen müdahale ettim. Arkadaşımızın kaşı açılmıştı, hemen travma bölümüne gönderildi” dedi.

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DHA

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