Hastanede sigara içilmesin diye yangın merdiveni kapıları kapatılmıştı! Görüntüler sonrası harekete geçildi... Bakanlıktan açıklama

Bolu Kartlakaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişi hayatını kaybederken, facianın ardından ülke genelinde alınan yangın önlemleri tartışma konusu olmuştu.

HASTANEDE YANGIN MERDİVENLERİNİN GİRİŞLERİ KAPATILDI

Bu olayın üzerine sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise tepki toplamıştı. Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.

ENGELLER KALDIRILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır