HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hastanede sigara içilmesin diye yangın merdiveni kapıları kapatılmıştı! Görüntüler sonrası harekete geçildi... Bakanlıktan açıklama

Hastanede sigara içilmesin diye yangın merdiveni kapıları kapatılmıştı! Görüntüler sonrası harekete geçildi... Bakanlıktan açıklama

26.01.2025 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin kablo kanalları ile kapatılması tepki toplamıştı. Kapıların 'sigara içildiği' gerekçesiyle kapatıldığı belirtilirken, Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır" denildi.

Hastanede sigara içilmesin diye yangın merdiveni kapıları kapatılmıştı! Görüntüler sonrası harekete geçildi... Bakanlıktan açıklama

Bolu Kartlakaya'da meydana gelen otel yangınında 78 kişi hayatını kaybederken, facianın ardından ülke genelinde alınan yangın önlemleri tartışma konusu olmuştu.

4

HASTANEDE YANGIN MERDİVENLERİNİN GİRİŞLERİ KAPATILDI

Bu olayın üzerine sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise tepki toplamıştı. Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.

3

ENGELLER KALDIRILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

5

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Sağlık Bakanlığı Rize merdiven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğlu uçakta ölümden döndü! 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Oğlu uçakta ölümden döndü! 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Bakan Yerlikaya duyurdu: Vicdansızlar yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Vicdansızlar yakalandı

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Bodyguardlar alkollü kalabalığı feci şekilde dövdü! Çok sayıda yaralı... Hayati tehlikesi olanlar var

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan soruşturma çıkışı! "Bakanı aklamaya çalışıyorlar"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan soruşturma çıkışı! "Bakanı aklamaya çalışıyorlar"

'Domates yıkadım' dedi! 661 bin lira ceza yedi

'Domates yıkadım' dedi! 661 bin lira ceza yedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.