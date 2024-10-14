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  4. Hastanede skandal! 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin film izletirken yakalandı... Ardından serbest bırakıldı

Hastanede skandal! 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin film izletirken yakalandı... Ardından serbest bırakıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 13:15
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Adana'da akılalmaz olay! Hastaneye giden 29 yaşındaki Sefa E. sıra bekleyen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun yanına oturdu ve ona yetişkin film görüntüleri izlettirdi. Diğer vatandaşlar durumu fark edince sapığı darbetti. Polisin linçten kurtardığı şaka gibi savunmasının ardından serbest bırakıldı.

Hastanede skandal! 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin film izletirken yakalandı... Ardından serbest bırakıldı

Adana’da hastanede doktor sırası bekleyen Sefa E. (29), yanında oturan 7 yaşındaki kız çocuğuna yetişkin filmi izlettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövüldü. Polis ekiplerinin kurtardığı şüpheli ifadesinde,“Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dedi. Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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HASTANEDE SKANDAL

Olay, 9 Ekim’de saat 14.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Tedavi için hastaneye giden Sefa E., ailesiyle doktor sırası bekleyen kız çocuğunun yanına oturdu. Sefa E., iddiaya göre, cep telefonundan yetişkin filmi açıp, kız çocuğuna izletti.

GÖRENLER ENGEL OLUP DARBETTİ

Durumu fark eden hastanedekiler, Sefa E.’ye tepki gösterip, darbetti. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, kalabalığın elinden kurtardığı Sefa E.’yi gözaltına aldı.

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"DAHA ÖNCE İZLEDİĞİM BİR GÖRÜNTÜ"

Polis merkezine götürülen Sefa E. ifadesinde, “Daha önceden izlediğim bir görüntüydü. Telefonu cebime koyarken, yanlışlıkla açıldı. Çocuğa bir şey izletmedim” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana hastane
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