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Hastanede soyunma odasına kamera koyduğu iddiasıyla gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

HASTANEYE KAMERAYA KOYAN KİŞİ TUTUKLANDI Bartın Devlet Hastanesi'nde kadın personelin soyunma odasına kamera koyduğu iddia edilen ve gözaltına alınan temizlik görevlisi H.Ç.

HASTANEYE KAMERAYA KOYAN KİŞİ TUTUKLANDI
Bartın Devlet Hastanesi'nde kadın personelin soyunma odasına kamera koyduğu iddia edilen ve gözaltına alınan temizlik görevlisi H.Ç. (44), tutuklandı. Konuyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürü Osman Dursun Koç yazılı açıklama yaptı.
Bartın İl Sağlık Müdürü Dursun Koç yaptığı yazılı açıklamada, “Bartın Devlet Hastanesinde personel odalarına kamera koyduğu iddia edilen temizlik görevlisi H.Ç. (44) 02/11/2018 tarihinde saat 23:50 sularında vardiyaya geldiği sırada hastanede, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınma gerekçesi olarak da; ikamet ettiği köyde çeşitli yerlere gizli kamera yerleştirmek suretiyle görüntü almakla ilgili olduğu öğrenilmiştir. İş yerinde de aynı fiili işleme şüphesiyle iş yerindeki şahsi dolabında ve arabasında aramalar ilgili güvenlik kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Şahısla ilgili adli işlemler yapılmış olup şu anda tutuklanmıştır. Soruşturmanın selameti açısından şahıs Bartın Valiliği'nin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna ve basın mensuplarının bilgisine saygıyla sunulur” ifadelerine yer verildi.

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