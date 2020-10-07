HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastanede tedavi edilmediği iddia edilen göçmenle ilgili Van Valiliği'nden açıklama

Hastanede tedavi edilmediği iddia edilen göçmenle ilgili Van Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 22:12 | Son Güncelleme

Van Valiliği, yüksekten düşen Afganistan uyruklu bir kaçak göçmenin hastanede tedavi edilmediği ile ilgili bir haber sitesinde çıkan haberin asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığı bildirdi.

Hastanede tedavi edilmediği iddia edilen göçmenle ilgili Van Valiliği'nden açıklama

Van Valiliği, İpekyolu ilçesinde bir binada yakalanan 16 kaçak göçmenin İstanbul'a götürülmesi konusunda buluşan ve bu sırada çıkan tartışmada yüksekten düşen Afganistan uyruklu Yakup Berden'in kaldırıldığı hastanede tedavi edilmediği ile ilgili bir haber sitesinde çıkan haberle ilgili açıklama yaptı. Haberin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığının bildirildiği açıklamada şöyle denildi:

"Bir haber sitesinde yüksekten düşme sonucu hastaneye kaldırılan Afgan Uyruklu Yakup Berde’nin tedavi edilmediği yönündeki haber asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu Afgan uyruklu Yakup Berde’nin 5 gündür Van’da olduğu ve Afgan uyruklu göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek Van Merkez İpekyolu ilçesinde 05.10.2020 tarihinde bir binada 16 düzensiz göçmen ile buluştuğu ve İstanbul’a götürme konusunda anlaşma sağlandığı belirlenmiştir. Ancak daha sonra para konusunda çıkan tartışmada, Yakup Berde’nin, binanın 3. katından bir alt kata atıldığı bilgisi edinilmiştir. Çevredeki vatandaşların görüp haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Berde’nin hemen tedavisine başlanmış, hayati tehlikesinin bulunmadığı, ayaklarında ve topuklarında kırıklar tespit edildiği, enfeksiyon ve ödemlerin giderilmesinin ardından ameliyat edileceği bildirilmiştir. Haberde Afgan uyruklu Yakup Berde’nin tedavisinin yapılmayıp ameliyat edilmeyeceği ifadeleri tamamen olumsuz algı yaratma ve asılsızdır. Güvenlik güçleri tarafından olayın yaşandığı evde 16 düzensiz göçmen yakalanmış ve haklarında gerekli işlem başlatılmıştır. Ayrıca evi düzensiz göçmenlere kullandıran bir (1) şahsın kimliği tespit edilmiş yakalama çalışmaları sürüyor.Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Maskeyi koluna taktı 'Niye çekiyorsun?' diye tepki gösterdiMaskeyi koluna taktı 'Niye çekiyorsun?' diye tepki gösterdi
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!
Aliyev: Ermenistan savaşı kaybediyor!
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de bir terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de bir terörist teslim oldu
Osmaniye’de bir ayda 36 terör şüphelisi yakalandı
Osmaniye’de bir ayda 36 terör şüphelisi yakalandı
Kırıkkale'de koronavirüs denetimi! Maskeyi koluna taktı 'Niye çekiyorsun?' diye tepki gösterdi
Maskeyi koluna taktı 'Niye çekiyorsun?' diye tepki gösterdi
7 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 7 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı
İstanbul'da 18'inci yeditepe huzur denetimleri yapıldı
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.