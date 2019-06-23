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Hastanede tedavi gören Akit'in sahibi ambulansla oy kullanmaya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde enfeksiyon tedavisi gören Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, ambulansla geldiği okulda oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, ambulansla getirildiği Başakşehir'de oyunu kullandı.

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde enfeksiyon tedavisi gören Karahasanoğlu, doktorunun izniyle ambulansla oy kullanacağı Başakşehir İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na getirildi.

Kardeşi Ali İhsan Karahasanoğlu'nun eşlik ettiği Mustafa Karahasanoğlu, "1116" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Okulda karşılaştıkları komşuları Karahasanoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Karahasanoğlu, oyunu kullandıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

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