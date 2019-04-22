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Hastanede tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

İzmir'de SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için çocuk şenliği düzenlendi - Hastane Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik: - "Çocukların mutlu olduğunu görmek tarif edilmez bir mutluluk. Bu durum onların tedavi süreçlerine de yansıyor, moralleri ve motivasyonları artıyor"

İZMİR (AA) - İzmir'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Hastane bahçesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen çocuk şenliğine hastanede tedavi gören çocuklar, aileleri ve okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Kutlama programında down sendromlu çocukların yaptıkları dans gösterileri büyük ilgi gördü.

Okullardan gelen öğrenciler yaptıkları dans ve spor gösterileriyle hasta yaşıtlarına moral kaynağı olurken, törende hastanede tedavi gören çocuklar da şiir okudu.

Hastanede tedavi gören Rüzgar Eser, temsili hastane başhekimi oldu. Ona doktor önlüğünü Başhekim Doç. Dr. Tanju Çelik giydirdi.

Hastane Başhekimi Çelik, yaptığı konuşmada 72 yıllık hastane tarihlerinde bu yıl 4'üncü çocuk şenliğini düzenlediklerini artık bu etkinliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Hem tedavi gören çocuklarımız hem de ailelerinin mutlu olduğunu belirten Çelik, "Çocuklarımız tedavileri devam ettiği için bayram kutlamalarına gidemeyince, onların bu duygudan eksik kalmaması için çocuk şenliğini düzenlemeye başladık. Çocukların mutlu olduğunu görmek tarif edilmez bir mutluluk. Bu durum onların tedavi süreçlerine de yansıyor, moralleri ve motivasyonları arttırıyor. Yaşıtları da hastanede tedavi gören arkadaşlarını yalnız bırakmıyor ve onlarla beraber çocuk bayramını doyasıya kutluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

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