Hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yılbaşı eğlencesi

Amasya Üniversitesi (AÜ) Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi'nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Çocuklarla müzik eşliğinde dans eden üniversite öğrencileri, oyunlar oynayarak çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencisi Zühre Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşında hastanedeki çocukların ve ailelerinin moralini yükseltmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Tedavi gören çocukların mutluluğunun kendilerini daha çok mutlu ettiğini vurgulayan Ateş, "Küçük hediyeler hazırlamıştık, onları verdik, onlarla oynadık, dans ettik. Bugün böyle bir program yaptık, çocuklarla güzel bir gün geçirmeyi planladık. 2018'i böyle kapatmak istedik. Çocuklar normalde bizi üniformalı gördükleri zaman korkarlar, en azından bu tabuyu yıkmak istedik. Biz onlarla çok eğlendik, inşallah onlar da bizimle eğlenmişlerdir" ifadesini kullandı.