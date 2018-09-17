Hastanede tedavi gören okul müdürü, hayatını kaybetti

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta okul müdürlüğü yapan ve bir süredir karaciğer rahatsızlığı olan Ali Nacak (64) yaşamını yitirdi.
Sivas'ta Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Elçi Bey İmam Hatip Ortaokulu'nda müdürlük yapan, evli 2 çocuk babası ve bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle kentte özel bir hastanede tedavi gören, 41 yıllık öğretmen Ali Nacak, okulların açıldığı ilk gün hayatını kaybetti. Nacak için Ulu Cami'de ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Nacak'ın yakınları ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Nacak, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'na defnedildi.
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