Hastanede tekerlekli sandalyede unutulan çantayı çalan hırsız yakalandı

Samsun’da bir hastanede tekerlekli sandalyede asılı unutulan içinde para ve altın bulunan kadın çantasını çalan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastası taburcu olan İ.N. adlı kadın hasta taşımada kullanılan tekerlekli sandalye ile hastaneden hastasını araca götürüp sandalyeye geri getirdiğinde kol çantasını tekerlekli sandalyeye asılı halde unuttu. Daha sonra tekerlekli sandalyede asılı bulunan kadın kol çantasını fark eden hastaneye hasta ziyaretine gelen S.K.(49) adlı kadın önce tekerlekli sandalyeyi aldı, daha sonra da çantayı çaldı. S.K. içinde 1 adet altın kolye, 2 adet altın küpe, 1 adet alyans, 1 adet kaşlı altın yüzük ve 300 lirayı alıp çantayı da otoparkta duvar kenarına attı. Hastasını eve götüren İ.N. adlı kadın çantasını tekerlekli sandalyede unuttuğunu fark edince hastane polisine ve hastanede görevli güvenlik görevlisine haber verdi. Güvenlik görevlileri otoparkta çantayı atıldığı yerde bulurken, hastane polisi de şüpheli S.K.’yi hastanede yakalayarak gözaltına aldı. S.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ancak, hastanenin güvenlik kamerası görüntüsünde çantanın çalınma anı saniye saniye görüntülendi. S.K. İlyasköy Polis Merkei’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

