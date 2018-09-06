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HASTANEDE ÜNVER'İN AİLESİNE ZİYARETLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver için ziyaretler sürüyor.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA
Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver için ziyaretler sürüyor. Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne Otokar yönetim kurulu başkanvekili olan Ünvar'ın iş arkadaşları geldi. Öte yandan bazı dizi oyuncuları da Ünver'in ailesini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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-Hastaneye gelenlerden görüntü
-Hastanenin dış görüntüsü
-Genel ve detaylar

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