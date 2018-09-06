Hastanede Ünver'in ailesine ziyaretler

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Bostancı açıklarında Ünver Havacılığa ait helikopterin düşmesi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Halil İbrahim Ünver için ziyaretler sürüyor. Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne Otokar yönetim kurulu başkanvekili olan Ünvar'ın iş arkadaşları geldi. Öte yandan bazı dizi oyuncuları da Ünver'in ailesini ziyaret etti.



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