HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadın tutuklandı

Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadın tutuklandı

28.12.2020 15:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi görürken aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldüren genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 3.

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi görürken aynı odada kalan diğer kadın hastayı uykusunda yastıkla boğarak öldüren genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 3. katındaki Kadın Kapalı Psikiyatri Servisi’nde 8 gün önce gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aydır bipolar bozukluğu teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören 28 yaşındaki Arife K., 1 yıldır şizofreni teşhisi ile hastanede yatarak tedavi gören aynı odada kalan Nadiye Yıldız’ı (46) yatağında yastıkla boğarak öldürdü.
Arife K., olayın olduğu servisin temizlik görevlisine Nadiye Yıldız’ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyince olay ortaya çıktı. Yapılan kontrolde Nadiye Yıldız’ın öldüğü tespit edildi. Olay polise haber verildi. Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Aynı gün Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’nde 3 hafta süreyle tedavi altına alınmasına karar verilip tedavi gördüğü hastaneye geri gönderilen Arife K. hakkında soruşturmayı yürüten savcı gözaltı kararı verdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından tedavi altına alındığı hastanede gözaltına alınan Arife K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"Beni öldüreceğini düşünerek yastıkla boğarak öldürdüm"
Arife K. savcı tarafından "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne sevk edildi. Arif K. verdiği ifadede, "Nadiye Yıldız’ı hastanede aynı odada kaldığımız için 2-3 gündür tanırım. Olay gecesi Nadiye Yıldız’ı beni öldüreceğini düşünerek yastıkla boğarak öldürdüm. Olay öncesi Nadiye Yıldız ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Nasıl böyle bir düşünceye kapıldım bilmiyorum" dedi.
Mahkeme Arife K.’nin "nitelikli adam öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Arife K. Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamaEkrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Asgari ücret zammı bugün açıklandı!

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İBB'deki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük iddiası! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Elazığ'daki depremde pencereden atlayan kişi konuştu: Çok korktum

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Şoke eden olay! Kapağı açılmamış maden suyu şişesinden örümcek çıktı

Sakarya'da sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakımda

Sahte içki kabusu devam ediyor

Yılın son kabine toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Kılıçla taksi durağına saldırmıştı! Serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.