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Hastanede yürüyen merdiven kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Samsun’da bir hastanede yürüyen merdivenlerinden birbirlerinin üzerine düşen aynı aileden 2’si hasta 3 kişi yaralanarak hastanelik oldular.Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği’nde bulunan yürüyen merdivende bugün meydana geldi.

Samsun’da bir hastanede yürüyen merdivenlerinden birbirlerinin üzerine düşen aynı aileden 2’si hasta 3 kişi yaralanarak hastanelik oldular.
Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği’nde bulunan yürüyen merdivende bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden her ikisi de böbreklerinden rahatsız olan babası Rüştü Koyuncu (76) ile annesi Emine Koyuncu’yu (75) tedavileri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğine getiren kızları Elif Kılıç (41) burada birlikte doktorun yanına gitmek için alt kattan üst kata çıkarken asansör yerine yürüyen merdiveni tercih ettiler. Rüştü Koyuncu, Emine Koyuncu ve kızları Elif Kılıç, birlikte yürüyen merdiven ile üst kata çıkmak isterken Rüştü Koyuncu dengesini kaybederek geri doğru kızının üzerine, kızı da annesinin üzerine düştü. Bu sırada yürüyen merdivenin üzerinde düştükleri yerde çırpınan aynı aileden 3 kişi görevliler tarafından merdiven durdurularak kurtarıldılar. Çeşitli yerlerinden yaralanan karı-koca ve kızları aynı hastanenin acil servisine kaldırılarak burada tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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