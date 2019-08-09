Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait malzemelerin çalınmasına ilişkin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan hastane müdürü ve güvenlik amiri tutuklandı.

Olayın ardından hastane müdürü M.G. ve güvenlik amiri C.Y. hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararına, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

Kabul edilen itirazın ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekim ayında yeni binasına taşınan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yaklaşık 10 milyon lira değerinde malzemenin çalındığını tespit etmiş, 6 Ağustos'ta başlatılan operasyonda hastane müdürü M.G, acil servis sorumlusu L.A, personel şube müdürü Ş.T, bilgi işlem personeli N.Y, güvenlik amiri C.Y. ve güvenlik personeli A.E. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden güvenlik personeli A.E. tutuklanmıştı.

