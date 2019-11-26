Hastanedeki bankta ölü bulunan adam, toprağa verildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bekleme salonunda bulunan bankta uyuduğu sanılan, yanına gidilip, kontrol edildiğinde öldüğü belirlenen Basri Gündoğan (70) toprağa verildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisi yanındaki hasta yakınlarının kullandığı bekleme salonunda bulunan bankta yatan ve uyuduğu sanılan Basri Gündoğan, dün saat 13.00 sıralarında, çevredekiler tarafından uyandırılmak istendi. Gündoğan tepki vermeyince acil servisten doktor çağrıldı. Gündoğan'ı kontrol eden doktor, yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk belirlemelere göre uyurken, kalp krizi geçirdiği sanılan Gündoğan'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belli olacak. Basri Gündoğan'ın cenazesi, bugün yakınlarınca hastane morgundan alınarak, Bağbaşı Merkez Camisi'ne götürüldü. Cenazeye Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen Gündoğan'ın akrabaları ve 4 çocuğu katıldı. Basri Gündoğan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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