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HASTANEDEKİ 'BEBEK KAÇIRMA' TATBİKATINI GERÇEK SANDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:06 | Son Güncelleme

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'nde, 'mavi- beyaz- pembe kod' olmak üzere, gerçeği aratmayan 3 tatbikat gerçekleştirildi.

ADANA'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi'nde, 'mavi- beyaz- pembe kod' olmak üzere, gerçeği aratmayan 3 tatbikat gerçekleştirildi. Bebek kaçırma, personele şiddet ve kalp durması anlamlarına gelen kodlu tatbikatlar, hasta yakınlarınca gerçek sanıldı. ÇÜ Balcalı Hastanesi'nde, '2018 Hastane Afet Planı'nda yer alan eğitimler kapsamında gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlarda, hastanelerde sık rastlanılan sorunlar ele alındı. Daha önce duyuru yapılmasına rağmen bazı hasta yakınları ise tatbikatları gerçek sandı. Senaryoya göre, oyuncak bebeği yenidoğan odasından kaçıran oyuncuyu gören hasta yakınlarından biri, tepki gösterdikten sonra tatbikat olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. 'Bebek kaçırma' tatbikatında, doğumhane hemşiresinin ihbarı üzerine santral görevlisinin 'pembe kod' anonsu yapmasından sonra hastaneye ait bütün giriş- çıkışlar güvenlik görevlilerince kapatıldı. Kadın oyuncu da acil servis çıkışında yakalanarak, polise teslim edildi. Olay sonrası oyuncak bebek, anne rolünü oynayan oyuncuya teslim edildi. 'HER YIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR' Balcalı Hastanesi Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Özlem Görüroğlu Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkta kalite standartları gereği 'renkli kod' uygulamalarının her yıl gerçekleştirdiğini belirtti. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Zerrin Kazankaya ise 'Renkli kod' uygulamaları hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak için yapılıyor. 'Mavi kod' kalp krizi, 'pembe kod' bebek kaçırma, 'beyaz kod' ise sağlık çalışanlarına fiziksel ya da sözlü saldırı konusunda müdahale anlamlarını taşıyor dedi. Görüntü Dökümü ------------------------- - Balcalı Hastanesi Kaliteden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Özlem Görüroğlu röp - Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Zerrin Kazankaya röp - Doktora şiddet görüntüsü - Bebek kaçırma görüntüsü - Kalp krizi geçirme görüntüsü - Tatbikat tan genel ve detay görüntüler SÜRE06'00 BOYUT664 mb HaberAkif ÖZDEMİR-KameraEser PAZARBAŞIADANA,(DHA)

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