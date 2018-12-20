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Hastanedeki 'bomba' tatbikatını gerçek sandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:27 | Son Güncelleme

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında gerçekleştirilen bomba tatbikatında, etrafta koşuşturan sağlık görevlileri ve ambulans sirenlerini duyan vatandaşlar olayı gerçek sanıp paniğe kapıldı.

EDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında gerçekleştirilen bomba tatbikatında, etrafta koşuşturan sağlık görevlileri ve ambulans sirenlerini duyan vatandaşlar olayı gerçek sanıp paniğe kapıldı.
Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde 'Hastane Afet Planı' kapsamında bomba tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği tatbikat hastanenin yönetici sekreterliğine bir telefon araması gelmesiyle başladı. Telefondaki kimliği belirsiz şahıs hastaneye bir bomba yerleştirildiğini, yaklaşık olarak bir saat içinde patlayacağını ve birçok insanın öleceğini söyledi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler 'siyah kod' uygulaması başlattı. Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezi ekiplerinin hazır bulunduğu tatbikatta bombanın bulunduğu bölgede güvenlik tedbirleri alındı.
TATBİKATI GERÇEK SANILAR
Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Ekibi'nin gelmesiyle bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Hastane bahçesinin arka tarafında, enerji santralinin yanına konulan paket kontrollü patlama ile imha edilirken vatandaşlar da tatbikatı heyecanla izledi.Tatbikatın başladığı dakikalarda ambulans ve itfaiye ekiplerinin sirenlerini duyan ve etrafta koşuşturan personeli gören bazı hasta yakınları da paniğe kapılıp tatbikatı gerçek zannetti.
'YANGIN ÇIKTI SANDIK'
Hasta yakınlarından Zülal Kıyak, ne olduğunu anlayamadıklarını belirterek, "Yangın var zannettik. Korktum ve hızlıca dışarı kaçtım hastaneden. Tatbikat olduğunu anlayınca rahatladım" dedi. Hastanede yoğun bakımda yatan babasının yanında refakatçi olarak kalan Sinem Temiztürk de, ses duyunca dışarı koşarak çıktığını belirterek, "Tatbikatın gerçek olduğunu sandık. Ses duyunca annemle koşarak dışarı kaçtık. İçerde panik halinde kaçanlar da oldu. Tatbikat olduğunu anlayınca sevindim" dedi.
Hastaneye tedavi için gelen vatandaşlarında tatbikatı gerçek sanarak dışarı koşuşturması dikkat çekti.
"AMACIMIZ AFET VE ACİL DURUMLARA HIZLI MÜDAHALE EDEBİLMEK"
Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Talha Sütçü, amaçlarının gelişebilecek afet ve acil durumlarda hızlı ve uygun müdahalede bulunabilmek olduğunu söyledi. Sütçü, "Amacımız gelişebilecek Afet ve Acil durumlarda hızlı bir şekilde mobilize olup, uygun ve etkin müdahalede bulunmak, hasta, hasta yakınları ve çalışanlarımızın can güvenliğini sağlamak, hastanemizi fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı bir hale getirmektir. Daha önce bu tatbikatı masa başında gerçekleştirdik. Eğitimini aldığımız konular ile oluşturduğumuz senaryoyu bugün sahada icra ettik. Olay yönetim ekibinin ve personelimizin olası acil durumlara karşı hazır olduğunu gördük. Bomba ihbarlı tatbikat sonrasında acil durumlarda hastanemizin yanıt verme kapasitesini ölçmek ve daha verimli hala getirmek için bu çalışmaları yürütmekteyiz. Bu anlamda hastanemizde olası acil durum ve afetlere karşı tatbikatlar devam edecektir" dedi.

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