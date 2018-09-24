HABER

Hastanedeki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 18:08 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanının darbedilmesi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hastanedeki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanının darbedilmesi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
3 Mayıs'ta trafik kazasından kontrol amacıyla hastaneye getirilen Sefa U., 4 yakınıyla güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarıyla tartıştı. Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarını darbeden Abdil U., Erol Y. ve Sefa U., Filiz U. ve Mustafa U., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Abdil U., Erol Y. ve Sefa U.'yu tutuklarken, Filiz U. ve Mustafa U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Haklarında 'basit yaralama, hakaret, yaralama' suçlarından Abdil U. ve Erol Y.'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U.'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U.'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davada dosyasında hastane koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde hastanenin acil servis koridorunda bir yaralı sedye ile taşınırken acil servis odasının kapısında tartışma yaşanıyor. Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşanırken polis ve güvenlik görevlileri biber gazı sıkıyor. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

FOTOĞRAFLI

Hastanedeki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

PARTNERHerkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...Herkesi kandırmış! Fotoğrafın orijinalini görenler...
Batman'da 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildiBatman'da 1 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyedeBabanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Kamu işçilerine ilave ikramiye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Diğer Haberler
Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Almanya'dan tatil için Antalya'ya geldi... Ucuza altın almaya çalışırken dolandırıldı!

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Yıllar sonra buldukları şaşkına uğrattı

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

M.Ö. 6. yüzyıldan kalan bu mezarın içinden çıkan şaşırttı!

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

Taşla avladığı balığın içinden bakın ne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.