Hastanedeki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde 4 güvenlik görevlisi ile bir hastane çalışanının darbedilmesi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3 Mayıs'ta trafik kazasından kontrol amacıyla hastaneye getirilen Sefa U., 4 yakınıyla güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarıyla tartıştı. Güvenlik görevlileri ve hastane çalışanlarını darbeden Abdil U., Erol Y. ve Sefa U., Filiz U. ve Mustafa U., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Abdil U., Erol Y. ve Sefa U.'yu tutuklarken, Filiz U. ve Mustafa U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Haklarında 'basit yaralama, hakaret, yaralama' suçlarından Abdil U. ve Erol Y.'nin 17'şer yıl, Filiz U'nun 15 yıl, Sefa U.'nun 12 yıl 6 ay ve Mustafa U.'nun da 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davada dosyasında hastane koridorundaki güvenlik kamerası görüntüleri eklendi. Görüntülerde hastanenin acil servis koridorunda bir yaralı sedye ile taşınırken acil servis odasının kapısında tartışma yaşanıyor. Hasta yakınları ile güvenlik görevlileri arasında kavga yaşanırken polis ve güvenlik görevlileri biber gazı sıkıyor. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

