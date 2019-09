Hastanedeki kavgada sağlık çalışanının kolu kırıldı, hasta yakını ise darp raporu aldı

Gaziantep’te bir hasta yakını ile sağlık çalışanı arasında çıkan kavgada erkek hemşirenin kolu kırılırken, hasta yakını ise darp raporu aldı. Olayda her iki tarafın yakınları da birbirinden şikayetçi oldu. Olay, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet K., rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuğunu hastaneye getirdi. Çocuğunun rahatsızlanması üzerine hemşirelerden yardım isteyen Mehmet K. ile sağlık çalışanı arasında tartışma çıktı. Hasta odasında yaşanan tartışmada Mehmet K., hemşire Cuma Ali B. tarafından darp edildiğini öne sürdü. Kavga esnasında hemşire Cuma Ali B.’nin de kolunun kırıldığı öğrenildi. Hasta yakını ise başka bir hastaneden darp raporu alarak karakola gidip, sağlık çalışanından şikayetçi oldu. Kolu kırılan hemşirenin de hastanede ameliyat olacağı bildirildi.

Sağlık-Sen’den olaya tepki

Yaşanan olay hakkında açıklama yapan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise zanlının hastane personeline şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuğunun servisinin değiştirilmesine sinirlenen refakatçi hastaneyi birbirine kattı. Serviste görevli hemşirelere ağza alınmayacak küfürler eden refakatçi, daha sonra kavga ettiği erkek hemşirenin kolunu üç yerinden kırdı" dedi.

Olayı kınayan Arayıcı, "Ne yazıkki sağlıkta şiddet haberlerine her gün yenileri ekleniyor. Sağlık hizmeti sunarak kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyoruz. Bunun son olmasını dilerken, yetkililerden sağlıkta şiddetin önüne geçecek caydırıcı yasal düzenlemelerin zaman geçirilmeden bir an önce hayata geçirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Hastane yönetimi ise herhangi bir açıklama yapmadı.