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Hastanedeki silahlı kavgada 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:10 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında çıkan, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.  Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi.

Şahin BOZKURT-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki aile arasında çıkan, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Hastanede karşılaşan iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Kavga sırasında silahların ateşlenmesi sonucu Ahmet B. Ramazan Ö. İsmail B. Volkan V. yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. Çalışmalarda olayın, Güvercintepe'de meydana gelen trafik kazasının devamı olduğu, bu kazada darp edilen Abdülhadi T.'nin akrabaları ile birlikte hastanede darp raporu almak için bulundukları ve tarafların burada karşılaşması üzerinde aralarında kavga çıktığı belirlendi. Polis yaralı şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda olaya karıştığını tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete getirilen Erhan T. Abdulhadi T. Ercan T. ve Bayram T.'nin işlemleri sürüyor.

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