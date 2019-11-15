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Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:04 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen habersiz yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen habersiz yangın tatbikatı, gerçeğini aratmadı.
Malkara Devlet Hastanesi'nde olası bir yangın durumunda hastane binasının nasıl tahliye edileceği, eksikliklerini görülmesi ve gerekli müdahalelere hazır olmak için gerçeği artamayan tatbikat yapıldı. Senaryo gereği sivil savunma ekipleri hastaneye giderek, itfaiye ekiplerinden habersiz hastaneye yangın ihbarı verdi. İtfaiye istasyonundan hastane arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik yolu 7 dakikada gelerek senaryo gereği yangına müdahale etti.
Hastalardan habersiz yapılan tatbikatta hastalar sedyelerle tahliye edilirken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulanslarla başka hastanelere taşıdı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri hastaları tahliye ederken, tatbikattan haberi olamayan hastalar hastane camlarından bakarak neler olduğunu anlamaya çalışırken, heyecanlı dakikalar yaşandı.
Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Durgun, "Yangın tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Afet konuları çok önemli, mutlaka hazırlıklı olmak için her yıl çeşitli tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu yılki olağan tatbikatımızı da gerçekleştirdik. Sağ olsun itfaiyeci arkadaşlarımız olay mahalline 7 dakika içerisinde geldiler. Kısa bir süre. Bizim ekibimiz de başarılı bir şekilde olaya müdahale etti. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Ama karşılaştığımız zamanda hazırlıklı olmalıyız" dedi.

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