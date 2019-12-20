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Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği kazan dairesindeki patlama sonrası çıkan yangında yaralananları kurtarma görüntüleri, gerçeği aratmadı.
Marmaris Devlet Hastanesi'nde bugün saat 16.30 sıralarında yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat gereği, hastanenin bodrum katında bulunan kazan dairesinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine hastanenin yangın müdahale ekipleri harekete geçti. Yemekhanede kriz merkezi oluşturuldu. Hastanenin Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Mutlu Arıcı'nın talimatlarıyla hareket eden 40 görevli personel, yangını söndürerek patlamada ağır yaralanan 4 kişiyi kurtarıp acil servise sedyeyle götürdü. Yaralılara müdahale, film sahnelerini aratmazken, bazı personellerin kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Hastanenin acil servisine gelen vatandaşlar, yaşananları ilgiyle izleyip telefonuyla kaydetti. 45 dakika süren yangın tatbikatı sonunda personel hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatbikatı başarıyla bitiren görevli personele teşekkür eden Başhekim Arıcı, "Sağlık Bakanlığı yılda bir defa patlama tatbikatı senaryosu talimatını yerine getirdik. Hastanemiz içinde olağan bir patlama ve akabinde yangın ile ilgili durumda yapabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikat gerçekleştirdik. Mesai arkadaşlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla bodrum katında bulunan kazan dairesinde patlama planımızı uyguladık. Dışarıdan gelecek her türlü afet senaryosuna hazır bir ekibim mevcut. Bir de içeriden gelecek bir tehlikeye karşı ne durumda olacağımızı gözlemlemek istedik" dedi.

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