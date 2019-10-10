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Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini bile aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta Atatürk Devlet Hastanesi’nde yangın ve grip vak’ası tatbikatı gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta Atatürk Devlet Hastanesi’nde yangın ve grip vak’ası tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiyenin 5. kattan merdivenle yangında mahsur kalanları kurtarma anlarını izleyen bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı’nın talimatı gereği Zonguldak’taki Atatürk Devlet Hastanesi’nde yangın ve grip vak’ası tatbikatı gerçekleştirildi. Hastane yönetimince oluşturulan ekip önce senaryo gereği 100 kişinin başvurduğu grip vak’asına müdahale etti. Ardından da hastanenin 5. katındaki yoğun bakım bölümünde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bazı hastalar 3. kata taşındı. UMKE ekipleri de ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelerek itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılara müdahale etti.
Bu sırada hastane bahçesinde oturan bazı vatandaşlar ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. Olayın tatbikat olduğunun farkına varamayan bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydetti. Senaryo gereği mahsur kalan bazı kişiler de panik içerisinde kurtarılmayı bekledi. Başarıyla sonlanan tatbikat sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan hastane başhekimi Hasan Tosun, "Bugün Sağlık Bakanlığının uygulamamızı istediği ölçüde tatbikat gerçekleştirdik. Aynı anda iki tatbikat gerçekleştirdik. Bir tanesi hastanemize başvuran 100’ün üzerinde infulanza salgını dediğimiz grip vak’alarıydı. Bunların acil afet planına göre uygulamasını yaptık. 2. katı boşalttık. 35 hastayı acilen oraya aldık. Senaryo gereği maalesef bir hastayı gripten dolayı kaybettik. Hastaneyi acil bir şekilde müdahale ettik. İkinci olayda 5. kat yoğun bakımda yangın çıktı. Hemen gerekli tedbiri aldık. Yoğun bakımdaki hastaları 3. kattaki yoğun bakıma tahliye ettik. Oradan da bazı kalanları itfaiyenin merdiveniyle tahliyesini gerçekleştirdik. Tahliyemiz başarıyla sonuçlanmıştır. Allah böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

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