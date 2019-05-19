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Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

Denizli’de hastane bahçesine giren ve kısa süreli paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.Edinilen bilgilere göre, olay Tavas Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi

Denizli’de hastane bahçesine giren ve kısa süreli paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Edinilen bilgilere göre, olay Tavas Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastane bahçesinde yılan olduğu bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler kısa süreli bir çalışma sonrası özel ekipmanlar kullanarak yılanı yakaladı. Ardından yılanı özel bir fileye koyan ekipler dağlık bir alanda hayvanı doğaya saldı. Acil servise yakın bir noktada görülen ve kısa süreli paniğe neden olan yılanı itfaiye ekiplerinin hastane açık otoparkında yakaladığı öğrenildi.
Yakalanıp doğaya salınan yılanın zehirli olabileceği öğrenildi.

Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi

Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi

Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi

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