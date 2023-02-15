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Hastaneden bebeği çalacaktı! İçeri girip isim sordu, kendini bakın kim olarak tanıttı... Deprem bölgesinde skandal

15.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılırken bir vatandaşın skandal girişimi 'pes' dedirtti. 55 yaşındaki A. B. F., hastaneye girip kendini sahte polis kimliğiyle emniyet müdürü olarak tanıttı. N. E. isimli bebeğin hastanede olup olmadığını soran A. B. F.'nin foyasını hastane görevlileri ortaya çıkardı.

Yanında üç kişiyle Ankara'dan Hatay'a geldi, çevresine kendini emekli emniyet müdürü olarak tanıttı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan kentte hastaneye girip N. E. adlı bebeği çalmaya yeltendi. Araçta yapılan aramada A. B. F.'ye ait tabanca ile 2 şarjör ve 42 mermi bulunurken üstünden ise sahte kimlik kartlarının yanı sıra 53 bin 210 lira, 2 bin 575 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın, yüzük, 0,25 gram altın, iki cep telefonu çıktı. A. B. F. gözaltına alındı.

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BEBEĞİN İSMİNİ VERİP "HASTANEDE Mİ?" DİYE SORDU

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel hastanede sahte polis kimliğiyle kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan bir kişi, görevlilere N.E. isimli bebeğin hastanede olup olmadığını sordu.

Hastane görevlileri, şüphelinin kendilerine gösterdiği polis kimliğinin sahte olduğunu fark edip bebek çalma girişiminde bulunan zanlıyı polise ihbar etti.

Bunun üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli A. B. F.'yi (55) gözaltına aldı.

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ÜZERİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Zanlının üzerini arayan ekipler, Türkiye Polis Emeklileri Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Derneği ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü ibareli sahte kimlik kartları ile 53 bin 210 lira, 2 bin 575 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın, yüzük, 0,25 gram altın, iki cep telefonu ele geçirdi.

BİRLİKTE GELDİĞİ ARAÇTAKİLER: KENDİNİ ÇEVRESİNE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK TANITIYOR

Bu arada, bir araçta yapılan aramalarda da şüpheliye ait tabanca ile 2 şarjör ve 42 mermi bulundu. Araçta bulunan üç kişi de Ankara'dan Hatay'a birlikte geldikleri A. B. F.'nin kendisini çevrede emekli emniyet müdürü olarak tanıttığını söyledi.

Öte yandan, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçedeki yağma, hırsızlık ve çeşitli adli olaylara yönelik gerekli önlemlerin alındığı, tüm olaylara müdahalenin de hızlıca yapılmasının sağlandığı belirtildi.

(AA)

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