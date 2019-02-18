Hastaneden bilgisayar monitörü, klavye ve Ram çaldılar

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü'ne giren 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye çalıp kaçtı.
Dün öğle saatlerinde hastanenin radyoloji bölümüne giren kimliği belirsiz 3 kişi, 1 bilgisayar monitörü, 3 Ram ve 2 klavye alarak kaçtı. Hastane görevlilerinin ihbarı üzerine polis, inceleme yaptı, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Polis, görüntülere yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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