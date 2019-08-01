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Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Konya’da bir hastaneden farklı günlerde hasta odalarında bulunan televizyonları çalan iki kardeş, çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile hastaneden çıkardı.

Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

Konya’da bir hastaneden farklı günlerde hasta odalarında bulunan televizyonları çalan iki kardeş, çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile hastaneden çıkardı. Şüpheliler, televizyonları çöp konteyneri ile taşırken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerden kimlikleri belirlenen şahıslar, evlerinde çaldıkları televizyonu izlerken yakalandı.
Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Numune Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hastaneye gelen bir kişi katları gezmeye başladı. Görevlilerin olduğu katlarda bir süre hasta yakını gibi davranan şüpheli, boş odaları belirlemek için bir süre hastane içerisinde gezdi.

“Çaldıkları televizyonu hastaneden çöp tenekesiyle çıkarttılar”
Hastane içerisinde boş oda arayan şüpheli bir süre sonra bir odanın boş olduğunu fark ederek oda içerisinde bulunan televizyonu sökerek odadan ayrıldı. Şahıs çaldığı televizyonu hastane güvenliğine göstermeden çıkartmak için bir katta bulduğu çöp konteynerinin içerisine koyarak hastaneden ayrıldı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık olayını fark eden oda görevlileri 6 farklı odadan 6 televizyonun çaldığını belirleyerek durumu hastane yetkililerine ve polis ekiplerine bildirildi.

Şüpheliler çaldıkları televizyonu izlerken yakalandılar
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kardeş olan Yusuf E. ile Ferit E. olduğunu belirledi. Şüphelilerin gidebileceği adreslerin tespit edilmesinin ardından polis harekete geçti. Şahısların Karatay ilçesindeki evlerinde olduğu bilgisi üzerine polisin eve yaptığı baskında iki kardeş hastaneden çaldıkları televizyonu izlerken yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin evde yaptığı aramada 2 adet televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadeleri alınan iki kardeşin, “Televizyonları hastane odalarından aldıktan sonra satarak paraya çevirdik, paraya ihtiyacımız olduğu için çaldık” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

Hastaneden çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile çıkarttılar

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