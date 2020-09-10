Hastaneden çalınmıştı! 2.5 yaşındaki çocuğun akciğer cihazı bulundu

Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde geçtiğimiz 11 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs hastanede görev yapan diş doktoru İlkay Uysal’ın odasına girerek içerisinde yapay akciğer cihazının bulunduğu siyah bir çantayı çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Olayın ardından doktorun ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlatmıştı. Çalınan yapay akciğer cihazının, doktor Uysal’ın 5 aylıkken dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2.5 yaşındaki çocuğu Kaan’ın tedavisi için kullanıldığını öğrenilmesi üzerine özel ekip kurulmuştu. Şüphelinin kaçış güzergahına yönelik yapılan kamera çalışması yapan Kağıthane polisi, şahsı Esenler’de kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette benzer suçlardan 16 adet suç kaydı olan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAĞITHANE POLİSİ YAPAY AKCİĞER CİHAZINI DA BULDU Öte yandan cihazı bulabilmek için de çalışmalarına devam eden Kağıthane polisi, şüpheliyi sorguya aldığında şahsın yapay akciğer cihazını Fatih’te sur kenarına bıraktığını söylemesi üzerine cihazın peşine düştü. Günlerdir çalışma yapan polis ekipleri, surlara yakın ve uzak tüm medikal firmalarına cep telefonu numarası bırakarak, benzer bir cihazın satılmak istenmesi haline kendilerine bilgi vermesini istedi. Çalışmalar sürdüğü esnada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı olarak çalışan temizlik görevlisi Mehmet U, temizlik yaptığı esnada akciğer cihazını gördü. Hurda zannettiği cihazı yanına giderek alan Mehmet U, ardından evine götürdü. CİHAZI SATMAYA ÇALIŞAN GÖREVLİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI Şahıs cihazı ertesi gün ise önce eczaneye ardından da medikal firmasına götürerek satmak istedi. Ancak seri numarası belli olan cihazın kayıp olduğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis edilen haberlerde gören medikal firmasının sorumlusu, kendilerine bırakılan polislerin numarasını arayarak bilgi verdi. Ekiplerin firmaya gelmesi üzerine cihaz ele geçilirken, Mehmet U. ise gözaltına alındı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen temizlik görevlisi Mehmet U’ya burada “Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf” suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi de alınan görevli ardından serbest bırakıldı.