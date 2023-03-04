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  4. Hastaneden çalıp belli olmasın diye içine su doldurmuşlar! Değeri 90 bin lira... Akılalmaz kanser ilacı dolandırıcılığı! Aralarında sağlık çalışanları da var

Hastaneden çalıp belli olmasın diye içine su doldurmuşlar! Değeri 90 bin lira... Akılalmaz kanser ilacı dolandırıcılığı! Aralarında sağlık çalışanları da var

04.03.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir kanser ilacı dolandırıcılığı ortaya çıkartıldı. Bir hastaneden çalındığı belli olmaması için yerine su doldurdukları kanser ilaçlarını satıp 5 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapıldı. Dolandırıcılık yaptığı belirlenen sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 5 kişi yakalandı. Satılan gerçek ilaçların değerinin 10 bin lira ile 90 bin lira arasında değiştiği aktarıldı.

Hastaneden çalıp belli olmasın diye içine su doldurmuşlar! Değeri 90 bin lira... Akılalmaz kanser ilacı dolandırıcılığı! Aralarında sağlık çalışanları da var

Akılalmaz kanser ilacı dolandırıcılığı İstanbul'da yaşandı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir hastanenin onkoloji bölümünde, kemoterapi gören kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edildiğini, değeri 10 ile 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçların ise satıldığını belirledi.

ECZANE ÖNÜNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelilerin, ilaçları önce çeşitli hırsızlık yöntemleriyle kendi üstüne geçirdikleri ardından da sırt çantalarıyla dışarı çıkararak ilaçları bir eczacıyla kuryeye yüklü miktarda para karşılığı teslim ettikleri tespit edildi.

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Bunun üzerine şüphelileri takip eden polis, çantayla ilaç taşıyanları eczane önünde suçüstü yakaladı. Operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

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222 KUTU KANSER İLACI

Gözaltına alınan şüphelilere ait eczane, ev ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 401 dolar, 30 euro, 20 pound, 70 bin 435 lira ve 222 kutu kanser ilacı ele geçirildi.

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TOPLAM KAMU ZARARI 4 MİLYON 914 BİN 644 LİRA

Operasyonda ele geçirilen ve başkaları adına reçetelendirilerek SGK Başkanlığına fatura edildiği anlaşılan kanser ilaçlarının piyasa değerine göre hesaplanan toplam kamu zararının 4 milyon 914 bin 644 lira olduğu belirlendi.

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ARALARINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA VAR

Öte yandan şüphelilerin suçüstü yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde çanta ile bir eczanenin kapısında araçlarından inen 2 şüphelinin taşıdıkları çantalarda ilaç bulunduğu ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer aldı.

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Operasyonda gözaltına alınanlardan 1 kişinin medikal firma sahibi, 3 kişinin sağlık teknikeri, 1 kişinin ise eczacı kalfası olduğu öğrenildi. (DHA)

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