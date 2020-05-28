Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi. Aynı zamanda kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. 7 çocuk annesi kadın bir yakını tarafından eşyalarıyla birlikte Gülpınar Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıldı.

Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartım da başka bir çocuğumda" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

(İHA)

