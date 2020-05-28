HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı

Hastaneden çıkan 7 çocuklu yaşlı kadın sokağa atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana'da kalp ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan 75 yaşındaki 7 çocuklu kadın, hastaneden çıktığı gün bir yakını tarafından sokağa atıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki Sakine Çamer böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi. Aynı zamanda kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. 7 çocuk annesi kadın bir yakını tarafından eşyalarıyla birlikte Gülpınar Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıldı.

Bu durumu gören vatandaşlar üzülerek yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Kadın yaşadıkları karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Çocuklarım bana bakmıyor. Hastaneden çıktım gelinlerim beni buraya bıraktırıp gitti. Ben şimdi bu halimle sokakta kaldım. Bu hayvana bile yapılmaz. Kediler bile analarını böyle atmıyor. Ben kocamdan bin 750 lira maaş alıyorum. Maaş kartım da başka bir çocuğumda" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Vali güzel haberi duyurdu! 13 gündür hiç vaka görülmediVali güzel haberi duyurdu! 13 gündür hiç vaka görülmedi
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
1/

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
Konya'da feci kaza! İş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti

İş adamı Mustafa Akbel hayatını kaybetti

Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar

Alevler tüm binayı sardı, canlarını zor kurtardılar

İstanbul'da toplu taşıma kullanımında artış!

İBB duyurdu! Yüzde 6 arttı

Genç kızı darbettiği iddia edilen Bekçi görevden uzaklaştırıldı

Genç kızı darbettiği iddia edilen Bekçi görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'ye kaçak girmek isterken böyle yakalandı

Türkiye'ye kaçak girmek isterken böyle yakalandı

Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor

Kiralık kasada saklıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.