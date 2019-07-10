Hastaneden çıkıp ölen eşine son kez dokundu

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında 25 saat boyunca su dolu kanalda ölen eşi ile birlikte kurtarılmayı bekleyen yaşlı kadın, eşine son kez dokunarak veda etti. Güçlükle ayakta duran yaşlı kadın zor sakinleştirildi.

İzmir’den Didim’in Balat Mahallesi’nde yaşayan yakınlarını ziyaret etmek üzere yola çıkan 77 yaşındaki Hakkı Boyacı idaresindeki 35 AGT 371 plakalı otomobil, en son önceki gün saat 16.30’da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Hakkı Boyacı ve 75 yaşındaki eşi Emine Boyacı ile telefon bağlantısı da kuramayan yakınları, Boyacı çiftinden uzun süre haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesi sonucu Boyacı çiftini taşıyan aracın en son görüldüğü gişelere 40 kilometre mesafedeki bir köprü üzerindeki güvenlik kamerasından aracın su dolu kanala uçtuğu tespit edildi. Olay yerine giden jandarma ve vatandaşlar, şoför koltuğunda oturan Hakkı Boyacı’nın öldüğünü, eşi Emine Boyacı’nın ise otomobilin içerisinde boğazına kadar gelen suda ölüm kalım mücadelesi verdiğini tespit etti. 25 saat boyunda su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı güçlükle araçtan çıkarıldı. Yaşlı kadın, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Emine Boyacı, eşinin cenazesi için Güllük Mahallesi’ndeki evine geldi. Yaşlı kadın gözyaşları içerisinde son kez eşine sarıldı. Daha sonra cenaze namazı için Güllük Camii’ne götürülen Boyacı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Güllük Mezarlığı’nda defnedildi.