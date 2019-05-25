Hastaneden çıkıp stüdyoya girdiler

Manisa, Aydın, Konya, Denizli, Rize, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara’dan 30 kadın hekim Bursa’da stüdyoya girdi ve iki müzik albümü yaptı. Dünyada benzeri görülmemiş bu projenin geliri eğitime ve sağlığa destek maksadıyla kullanılacak.

Türkiye Gazetesi’nden Ziyneti Kocabıyık’ın haberine göre, dinleyenler, müzikle ilgisi amatör düzeyde olan doktorların ortaya koyduğu bu yüksek performansa hayret ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından farklı branşlarda sağlık hizmeti veren 30 kadın doktor, ellerinden stetoskopu, neşteri, mikroskopu bırakıp bir araya geliyor ve 36 eseri içeren iki CD’lik bir albüm çıkarıyor. Bu albüm 18 Türk sanat müziği, 18 Türk halk müziği parçasından oluşuyor. Böyle bir albümün adı ne olabilir? Elbette ki, “Hekimler Söylüyor” Otuz kadın hekimin bir araya geldiği böyle bir proje Türkiye’de belki de dünyada bir ilk.

Her şey, Mudanya Devlet Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan Dr. Özlem Kaya’nın Türkiye çapında 14 bin kadın hekimin üye olduğu Facebook sayfasında paylaştığı bir video ile başlıyor. Bursa’da bir müzik stüdyosu olan Dr. Özlem Kaya’nın videosunu facebook’ta izleyen müziğe meraklı onlarca hekim “Biz de gelip stüdyoda kayıt yapmak istiyoruz” deyince Dr. Özlem Kaya’nın aklına bunu bir albüm projesine dönüştürmek geliyor.

Geliri yardım işlerine gidiyor

Dr. Özlem Kaya, albüm hikayesini şöyle anlattı: "Şarkı söyleme talepleri gelince, gündelik hayatın telaşesi ve hekimlik mesleğinin ağır yükü altında oşuştururken, müzikle soluklanan arkadaşlarımı bulup onlarla birlikte keyifli bir albüm yolculuğuna çıkmak istedim. Böyle bir proje bir ilk defa yapılıyor. Çünkü aynı meslek grubundan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kişilerin buluştuğu böyle bir albüm çalışması daha önce hiç yapılmamış. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Albümden elde edilecek gelirle okumak isteyen ancak maddi gücü olmayanlara eğitim bursu veren derneklerle, sağlık ve hayvan haklarıyla ilgili kuruluşlara destek olmak istedik. Sosyal medya aracılığı ile yaptığım çağrıya ülkenin dört bir yanından talep oldu. On gün içinde Manisa, Aydın, Konya, Denizli, Rize, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara’dan ve daha birçok yerden yaklaşık 150 hekim arkadaşım başvurdu. Projenin nihai hedefi eğitim için destek olunca, sanatın birleştirici gücü bir defa daha kendini gösterdi".

Steteskop yerine mikrofon

Hekim şarkıları albümünün sanat yönetmenliğini 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülen Göksel Baktagir, Hekim Türküleri Albümünün sanat yönetmenliğini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Murat Kızılateş yaptı. Sanatçılar başka başka şehirlerde olunca iş teknolojiye düştü. Önce herkes istediği üçer parçanın ses kaydını yapıp gönderdi. Sanat yönetmenleri hekimlerin ses rengine, tarzına uygun parçaları seçti. Herkes kendi bulunduğu yerde yaklaşık bir ay boyunca albümde seslendireceği eseri çalıştı. Hazırlık aşaması dâhil yaklaşık altı ay süren titiz bir çalışma sonucunda altyapılar hazırlandı ve 30 kadın doktor, eserlerini okumak üzere, laboratuvardan, poliklinikten, ameliyathaneden çıkıp stüdyoya girdi. Bu hummalı çalışmanın sonucunda müzik albümü Anneler Günü’ne denk gelen 12 Mayıs’ta müzik marketlerde ve dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu.

Gelen ilk tepkilerin çok olumlu olduğunu söyleyen Dr. Özlem Kaya, “Bundan sonraki projenin konusu belli oldu. Projeye erkek hekim arkadaşlarımızın da katıldığı yeni albüm çalışmalarıyla devam edeceğiz” dedi.

Mudanya Devlet Hastanesi Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya tıp fakültesi ile konservatuar eğitimini birlikte sürdürmüş. Gündüz tıp fakültesine, gece konservatuara devam etmiş. Konservatuardan mezun olduktan sonra üç sene öğretim üyeliği yapmış. Yarışmalarda birincilikler elde etmiş; yurt içinde konserlere çıkmış. Ancak hekimlik hayatı başlayınca sanat çalışmalarına ara vermiş. Ta ki, hekimlik sebebiyle ara verdiği müzik çalışmalarına devam edebilmek için geçtiğimiz yıl Bursa’da kendine ait bir stüdyo açana kadar. Hayata geçirdiği stüdyo projesi, hekimlerin albüm projesine vesile olurken aynı zamanda eğitim ihtiyacı olan ancak okula gidemeyen çocuklara ve gençlere de burs olacak. İlk bağış Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına yapıldı bile. Albüm performansının başarısını gören erkek hekimler de böyle bir projenin içinde yer almak için şimdiden Dr. Özlem Kaya’ya baskıda bulunmaya başlamışlar bile.

Hekimliğin stres düzeyi yüksek bir meslek olduğunu söyleyen Dr. Özlem Kaya, “Bunun yanı sıra kadın hekimlerin ekstra bir yükü var. Bizler aynı zamanda anneyiz, eşiz, bir ev çeviriyoruz. Dolasıyla bu kadar yükün altında bizi meşgul edecek stresimizi atacak bir şeylere ihtiyacımız var” dedi. Albümün kapak broşüründe, albümde yer alan hekim sanatçılar bu albüm projesinin kendileri için ne anlam ifade ettiğini de dile getirdi.



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