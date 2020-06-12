HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastaneden çıktı, annesi ile polis ve bekçileri vurdu

Hastaneden çıktı, annesi ile polis ve bekçileri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Uşak’ta annesini vurduktan sonra polis ve bekçileri de av tüfeğiyle yaralayan psikolojik rahatsızlığı bulunan şahsın, olayı bir hastanenin psikiyatri servisinde muayene olduktan sonra eve gittiği esnada gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan, şahsın ağır yaraladığı bekçinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

Kenti karıştıran olay, dün akşam saatlerinde Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan İ.S. isimli şahsın evinden silah sesi gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ekipleri ve bekçiler geldi. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlı evin penceresinden ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda polis Abdurrahman T. (44) omzundan, bekçi Çagdaş D. (32) ayağından, bekçi Hasan C. G. (26) ise kafasından ağır yaralandı.
Öte yandan, zanlının annesi Sultan Ü. (57) ve dayısı Mustafa Ü.’yü (40) de yaraladığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafasından ağır yaralanan bekçi Hasan C.G.’nin durumun kritik olduğu ve yoğun bakımda tedavide olduğu öğrenildi.
Öte yandan, zanlı polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. Zanlının Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin psikiyatri servisine muayene olmaya gittiği esnada Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edileceğini öğrenip olayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları
Bu görüntü ekipleri harekete geçirdiBu görüntü ekipleri harekete geçirdi
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Koronavirüslü hasta hemşirelere saldırdıktan sonra 3. kattan düştü

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

Flaş gelişme! TBMM'de kabul edildi: Yasak olacak

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

Karın kaslarıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı

Karın kaslarıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Tüfekle dehşet saçtı! Önce annesini, sonra 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi: Kuvvetli sağanak geliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Şans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündü

Şans Topu'nda büyük ikramiye ikiye bölündü

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Diğer Haberler
Kars'ta balık ölümleri! Ekipler harekete geçti

Bu görüntü ekipleri harekete geçirdi

'Pes' dedirten olay! Gündüz vakti çaldığı televizyonla sokaklarda gezdi

Gündüz vakti çaldığı televizyonla sokaklarda gezdi

Batman'da vaka sayıları artışa geçti! Vali uyardı

Bir ilde vaka sayıları artışa geçti! Vali uyardı

Hatay'da çekirge istilası

Bir ilde çekirge istilası! Ekipler harekete geçti

İstanbul’da normalleşmeyle birlikte mayıs ayında toplu taşımada yolcu oranı yüzde 67 arttı

Açıklamayla birlikte yüzde 67 yükseldi

Korkutan açıklama: Geçen yıllardan daha fazla heyelan ve sel yaşayabiliriz

Korkutan açıklama: Daha fazla heyelan ve sel yaşayabiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.