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Hastaneden doktorun darp edilmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:06 | Son Güncelleme

Medlife Sağlık Grubu, hastanelerinde çalışan doktor Hasan Cabbar’ın uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Medlife Sağlık Grubu, hastanelerinde çalışan doktor Hasan Cabbar’ın uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Saldırgan, olaydan 1 hafta önce hekimimizden 30-35 bin TL şantajla para istemiş ve bunu alamayınca, kendisini ağır şekilde darp etmiştir” denildi.
Zeytinburnu Metro durağında geçtiğimiz gün Medilife Çapa Hastanesi’nde Üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar, takipli hastasının yakını tarafından kolu kesilerek feci şekilde darp edilmişti. Medilife Sağlık Grubu, darp olayına ilişkin yazılı bir açıklama yapılarak, "Medilife Çapa Hastanesi’nde görevli Üroloji Uzmanı Dr.Hasan CABBAR, 26 Şubat günü hastanedeki görevi sonrası kendisini dışarıda takip eden hasta yakını tarafından vahşi bir saldırıya uğramıştır. Saldırı hakkında bazı televizyon yayını ve gazete haberlerinde bazı yanlış bilgiler yer almıştır. Hastamız, ameliyat için hekime değil, hastaneye bin 150 TL ödemiştir. Bu ameliyat sonrasında ameliyatla ilgisiz ani kalp durması ve onun sonrasında yoğun bakım ve servis takibi, cerrahi müdahale ve diğer tedaviler için; 2 aylık süreçte doktor ve hastane tarafından hiçbir ücret alınmamıştır” denildi.
“Saldırgan,1 hafta önce hekimimizden 30-35 bin TL şantajla para istemiş”
Hasta yakının doktora şantaj yaptığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırgan, olaydan 1 hafta önce hekimimizden 30-35 bin TL şantajla para istemiş ve bunu alamayınca, kendisini ağır şekilde darp etmiştir. Haberlerde yer alan ’yanlış ameliyat’, ’ödediği parayı geri isteme’ gibi ifadeler, tümüyle gerçek dışıdır. Nitekim, darp edilen hekimimizin hastanedeki ifade tutanağında, bu bilgiler yer almaktadır. Haberlerde yer alan bu yanlış tanımlamaların ise, muhtemelen, saldırganın iddiaları olduğunu zannetmekteyiz. Saldırıya konu olan hastamızın ameliyatı başarılı geçmiş; ancak ameliyat sonrasında, beklenmeyen ve ameliyatı ile ilgisi olmayan başkaca bir sağlık sorunu çıkmış ve hastaya yapılan çok başarılı tıbbi müdahale ile hastamız normal hayati fonksiyonlarına döndürülmüştür. Hastamız 2 ayı aşan bir süre yatarak tedavi almıştır ve hastanemiz tarafından hiçbir ücret talep edilmemiştir. Sağlıkta şiddet yasası gereği; faillerin hukukun önünde gereken cezayı alması ve sağlıkta şiddet olaylarının son bulması en büyük dileğimizdir"

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