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Hastaneden hırsızlık operasyonunda 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

Aksaray’da eski hastane binalarından yapılan hırsızlıklarla ilgili düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, eski devlet hastanesi binalarında bulunan hurda malzemelerin, tıbbi cihazların, röntgen ünitesindeki kurşun levhalar, elektrik, su ve kalorifer tesisatları ile birlikte birçok elektronik malzemenin kaybolması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hastaneden hırsızlık operasyonunda 1 tutuklama

Aksaray’da eski hastane binalarından yapılan hırsızlıklarla ilgili düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, eski devlet hastanesi binalarında bulunan hurda malzemelerin, tıbbi cihazların, röntgen ünitesindeki kurşun levhalar, elektrik, su ve kalorifer tesisatları ile birlikte birçok elektronik malzemenin kaybolması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan malzemelerin kaybolması üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Soruşturma ve araştırmaların neticesinde olayla ilgili hastane müdürü M.G. (50), kalite ve personel müdürü Ş.T. (39), güvenlik görevlisi A.E. (35), hastane teknik personelleri C.Y. (44), L.A. (47) ve N.Y. (37) olmak üzere toplam 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonun ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden güvenlik görevlisi A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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