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Hastaneden kaçan korona hastası minibüste yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 09:34 | Son Güncelleme

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan bir korona virüs hastası, polis ekiplerince yolcu minibüsünde yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tanısı konulan Ş.A.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kaçan bir korona virüs hastası, polis ekiplerince yolcu minibüsünde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tanısı konulan Ş.A. (80), hastaneden kaçarak yolcu minibüsüne bindi. Durumu fark eden Ş.A.’nın yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ş.A.’nın yalnız olduğu minibüs Mehmet Akif Mahallesi’nde durduruldu. Polis ekiplerince durdurulan minibüsteki Ş.A. için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Özel kıyafetli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.A., tedavisi yapılmak üzere yeniden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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