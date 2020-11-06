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Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 20:27 | Son Güncelleme

Çanakkale'de tedavi gördüğü hastaneden kaçan koronavirüs hastası A.G. (79), Bayramiç ilçesine gitmek için bindiği minibüste yakalandı.

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden kaçtı. A.G., Bayramiç ilçesine gitmek için bindiği minibüste yakalandı.

Bayramiç ilçesinde karantina tedbirleri uygulanan Yiğitler köyünde oturan A.G. koronavirüs testi pozitif çıkınca Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren A.G., kaçıp, minibüsü bindi. Hastane yetkilileri, durumu polis ve Bayramiç Devlet Hastanesi yetkililerine bildirdi.

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MİNİBÜSTEKİLERDEN 14 GÜN EVLERİNDE İZOLE OLMALARI İSTENDİ

Bayramiç Otobüs Terminali'nde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri önlem aldı. Minibüsten inen A.G., sağlık ekiplerince alınıp, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Minibüs sürücüsü ve içindeki yolcuların da 14 gün evlerinde izole olmaları, belirti olması halinde sağlık ekiplerine haber vermeleri istendi. (DHA)

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