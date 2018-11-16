Hastaneden kaçan tutuklu, kovalamaca sonucu yakalandı

HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, tutuklu bulunduğu cezaevinden tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan İ.K., (14) jandarmanın kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Hilvan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa Cezaevi'nin çocuk bölümünde 'hırsızlık' suçundan tutuklu bulunan İ.K., hastalığı nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra doktorlar tarafından serum verilen İ.K., hasta odasına alındı. İ.K, serum tedavisi uygulanan hastanenin ikinci katındaki odadan atlayarak firar etti. Durumu fark eden jandarmalar kovalamaca sonucu İ.K.'yi Bahçelievler Mahallesi'nde yakaladı ve yeniden cezaevine götürdü.

