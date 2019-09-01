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Hastaneden kaçırılırken vurulan cezaevi firarisi, başka hastaneye götürülünce yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:08 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA) - MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak adli muayenesi için hastaneye getirilen cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu (31), yaklaşık 10 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçırılırken polis tarafından omuzundan vurulan Katipoğlu, tedavi için bir başka hastaneye götürülünce yakalandı. Katipoğlu, polis nezaretinde tedaviye alınırken, 3 kişinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Serdar Katipoğlu'nu, dün (Cuma) gece düzenlediği operasyonla yakaladı. Serdar Katipoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katipoğlu, Manisa E Tipi Cezaevi'ne gönderilmeden önce adli muayenesi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEDEN KAÇIRDI

Sağlık raporu alınan Katipoğlu, hastaneden çıkartılırken, bahçede bulunan yaklaşık 10 yakını tarafından kaçırılmak istendi. Yakınlarının polise saldırması üzerine arbede çıktı. Polis, saldırganları uzaklaştırmak için önce havaya ateş açtı. Ardından, uyarı ateşine rağmen yakınları tarafından kaçırılan Serdar Katipoğlu'nu etkisiz hale getirmek için vurdu. Omzundan yaralanan Serdar Katipoğlu, yakınları tarafından otomobille kaçırıldı.

BİR BAŞKA HASTANEDE TEDAVİYE GETİRİLDİĞİNDE YAKALANDI

Yakınları, yaralı Serdar Katipoğlu'nu iddiaya göre tedavisi için Manisa Grand Medical Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi ettirilemeyen şüpheli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada yaralı cezaevi firarisinin hastanelere götürülebileceği ihtimali üzerine polis, yakın çevredeki hastanelerde önlem aldı. Katipoğlu, hastaneye geterildiği sırada önlem alan polis tarafından kıskıvrak yakaladı. Şüpheli polis gözetiminde tedaviye alındı.

Olayla ilgili Serdar Katipoğlu'nu kaçırmaya yardım eden 3 kişi de polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Diğer şüphelilerin de yaşakanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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