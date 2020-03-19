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Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 23:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçtiğimiz gün gözetim altında bulunduğu hastaneden kaçarak polis tarafından yakalanarak yeniden gözetim altına alınan koronavirüs şüphelisinin şizofreni hastası olduğu ve yalan beyanda bulunduğu anlaşıldı.

Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı

Sivas Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Çarşamba günü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir hastaya refakat eden isimli şahıs ‘Ben korona hastasıyım, Almanya’dan gelen akrabam ile temas kurdum, ateşim var’ demesi üzerine aynı hastanede gözetim altına alınmış, hastadan alınan numuneler ilgili laboratuvara gönderilmiştir. Hasta gözetim altındayken Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kaçmıştır. Emniyet güçlerine haber verilmesinin ardından kısa süre sonra yakalanan şahıs Sivas Numune Hastanesi'ne getirilmiştir. Sivas Numune Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilen hastanın şüpheli vaka olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın kayıtlarında psikiyatrik (Şizofreni) rahatsızlığı olduğu öğrenilmiştir. İlgili uzman tarafından evinde gözlenmesi önerilen hasta 112 ekiplerince alınarak evine bırakılmıştır. Hastadan alınan numuneler negatif çıkmıştır” denildi.

(İHA)

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Sivas koronavirüs şizofreni hastası

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