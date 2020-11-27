HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hastaneden kaçtığı öne sürülen kadın imzayla çıkmış

Hastaneden kaçtığı öne sürülen kadın imzayla çıkmış

27.11.2020 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hastaneden kaçtığı öne sürülen kadın imzayla çıkmış

Manisa’da Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi devam ederken Manisa Şehir Hastanesinden kaçtığı öne sürülen ve her yerde aranan Fatma T.

Manisa’da Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisi devam ederken Manisa Şehir Hastanesinden kaçtığı öne sürülen ve her yerde aranan Fatma T. isimli kadının kendi imzasıyla hastaneden ayrıldığı açıklandı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi Çilek Küme Evlerinde yaşadığı öğrenilen Fatma T. isimli kadının Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Manisa Şehir Hastanesine tedavi amaçlı yatırıldığı ve hastanın tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri her yerde hasta kadını ararken, Manisa Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada hastanın kaçmadığı ve kendi imzasıyla hastaneden ayrıldığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Darp edilip 4'üncü kattan atıldı: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdiDarp edilip 4'üncü kattan atıldı: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi
KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?

En Çok Okunan Haberler

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

İstenmeyen mesajlar 1 Aralık’ta son bulacak

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Eşinin dövüp 4'üncü kattan attığı kadın konuştu: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi

Darp edilip 4'üncü kattan atıldı: Ölseydim, 'intihar etti' diyeceklerdi

Şanlıurfa'da aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı

Aşiretlerle 'çocuk gelin' protokolü imzalandı

Son dakika: Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

Başkan Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

Çankırı Valisi Ayaz: Bir ayda 67 vatandaşımızı daha koronavirüse kurban verdik

Kentte koronavirüsten ölenlerin sayısını Vali açıkladı

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.