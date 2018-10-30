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Hastaneden kriyoterapi cihazı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Hastaneden kriyoterapi cihazı çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniğinden kriyoterapi cihazı çaldığı iddia edilen zanlı, yakalandı.

İddiaya göre, 26 Ekim'de, özel bölgelerinde siğil bulunan medikalci R.Ç. (26) doktora muayene olmak istemediğini öne sürerek cildiye polikliniğinde bulunan kriyoterapi cihazını aldı.

Poliklinik hekimince cihazın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Cihazı tekrar yerine bırakmak için hastaneye gittiği iddia edilen zanlı, özel güvenlik görevlilerince yakalandı.

Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Cildiye Polikliniği kriyoterapi cihazı samsun eğitim ve araştırma hastanesi

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