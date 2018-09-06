HABER

HASTANEDEN PİLOTLA İLGİLİ AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür ile ilgili kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında düşen helikopterin pilotu İsmet Özgür ile ilgili kaldırıldığı Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açıklama yaptı.
Demirhan açıklamada şunları söyledi; “Yaklaşık olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. İlk muayeneleri yapıldıktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramaları yapıldı. Hastamızın şu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Şuuru açık. Su yutmasına bağlı bir kimyasal pinomoni şüphemiz var. Onunla ilgili göğüs hastalıkları yoğun bakımda takibe alacak. Ayaklarında da yumuşak dokuya bağlı travma var. Tedavileri başlandı şu anda"

Görüntü dökümü:
-----------
-Acilden görüntü
-Başhekimin açıklaması

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybettiİstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti
Kapadokya'ya ağustosta ziyaretçi akınıKapadokya'ya ağustosta ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

Halil İbrahim Ünver kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Ünver havacılık kimin?

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'daki helikopter kazasından kötü haber: Halil Ünver hastanede hayatını kaybetti

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

İşte İstanbul'da düşen helikopterin denize çakılma anı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.