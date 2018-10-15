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Hastaneden taburcu edildi, kazadan 6 saat sonra evde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosiklette sürücünün arkasında oturan ve yaralı kaldırıldığı hastaneden tedavisi sonrası taburcu edilen Nahsen Bozkurt (86), kazadan 6 saat sonra evde hayatını kaybetti.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı motosiklette sürücünün arkasında oturan ve yaralı kaldırıldığı hastaneden tedavisi sonrası taburcu edilen Nahsen Bozkurt (86), kazadan 6 saat sonra evde hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen otomobil, Suriyeli Akıl Ashour'un kullandığı ve arkasında Nahsen Bozkurt'un oturduğu motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Motosikletten yola savrulan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Doktor Ersin Arslan Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Akıl Ashour ile Nahsen Bozkurt, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Oğlu Yavuz Nahsen tarafından eve götürülen Nahsen Bozkurt, saat 20.30 sıralarında, evde yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bozkurt'un ölüm nedeninin otopsi raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi. 'AĞRILARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ, UYUDU ZANNETTİM' Babasının hastaneden eve getirdikten sonra hayatını kaybettiğini kaydeden Yavuz Bozkurt, "Bana telefon geldi. Babamın kaza yaptığı ve hastaneye kaldırıldığı söylendi. Ben de hastaneye gittim; kafasında ve vücudunda yaralanmalar vardı. Tomografisini çektirdik. Doktor baktıktan sonra tomografinin temiz olduğunu pansumanları ve aşısı yapıldıktan sonra gidebileceğimizi söyledi. Dediklerini yaptırdık. Daha sonra hastane polisine iletişim bilgilerimi verip doktorla görüştüm. 'Bir şeyi yok, hastayı götürebilirsiniz' dedi. Ben de babamı eve götürdüm üzerini temizledim. Ağrılarının olduğunu söyledi. Ben de ihtiyaçlarını karşıladım yatağına yatırdım. Balkona sigara içmeye çıktım, geldiğimde hareketsiz yatıyordu. Uyudu zannettim sonra balkona çıkıp tekrar geldim. Seslendim, hareketsiz yatıyordu; 'Baba baba' diye seslendim. Nabzına baktım, atmıyordu. hayatını kaybetmişti. Sürücüsünün bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

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