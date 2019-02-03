Hastaneden taburcu olan annesi Buse’nin arandığı noktada

Antalya’da yaşanan hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın annesi Ayla Acar, arama çalışmalarının 11. gününde ilk kez bölgeye geldi. Hastaneden üç gün önce kendi isteğiyle taburcu olan anne, arama faaliyetlerini izledi.

Sabahın erken saatlerinde Çamyuva Mahallesi sahiline gelen değişik kurumlara mensup arama kurtarma sualtı birimleri, birlikte dalış yaparak kayıp genç kızı aramaya başladı. 24 Ocak tarihinde yaşanan hortumda dereye sürüklenen aracın içinden son anda vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan anne Ayla Acar, taburcu olduktan sonra ilk kez arama çalışmalarının devam ettiği Çamyuva sahiline geldi. Henüz tam olarak iyileşmediği için boynunda boyunluk bulunan anne, çalışmaları eşi Ahmet Acar ile birlikte bir aracın içinden izledi. Araçtan inmeyen annenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Polisi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) dalgıçları, Çamyuva sahilini Ağva Deresi’nin denize döküldüğü yere yakın bir noktadan batı yönünde deniz altını tarayacaklar. Ekiplerin iki bölüme ayrılarak sabahtan öğlene kadar bir bölümünde, öğleden akşama kadar diğer bölümünde araştırma yapacağı öğrenildi. Bu işbirliği ve ortak koordinasyon sayesinde Buse’yi denizde arama çalışmalarının daha yoğun, aralıksız ve verimli şekilde yapılabileceği belirtiliyor.

