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Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den bir ilk

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

8,5 ay sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, normal yaşantısına dönmeye başladı. Erbil, ilk kez dışarıda yemek yedi.

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil'den bir ilk

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 235 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra ailesiyle bol bol vakit geçiren ünlü şovmen ilk kez dışarıda yemeğe çıktı.

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NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün menajeri Stelyo Pipis, kızı Sezin Erbil ve çok sayıda arkadaşıyla birlikte Beylerbeyi'nde yer alan bir balıkçıya giderek boğaza karşı yemek yiyen Erbil'in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti.

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"HAMD OLSUN BU GÜNLERE"

Snob magazinin haberine göre, yemek sırasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, fotoğrafın altına "9 aya yakın bir süreden sonra canım Mehmet Ali Erbil ile ilk kez yemekteyiz. Hamd olsun bu günlere" notunu düştü.

DOKTORUNUN TAVSİYESİNE UYUYOR

Erbil için özel yemek hazırlanması, ünlü şovmenin doktorunun tavsiyelerine uyarak yediğine ve içtiğine dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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